Milan | Leao | “Rinnovo? Sapevano che volevo rimanere | dovevo aspettare”

“Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del mondo. ... (calcioweb.eu)

Non è stato sicurmente un ultimo periodo positivo per Rafael. L'attaccante portghese delnon segna in Serie A dalla gara contro il Verona, la quinta giornata, mentre in Champions ha realizzato la rete bellissima con il Psg. Nell'ultimo turno con il ...Dalle parti di Casasi dicono ottimisti e le discussioni con il suo entourage stanno proseguendo. Serve un contratto paragonabile a quello di Rafa, sui 5 - 6 milioni più bonus, per ...Il portoghese si è raccontato a Sky Sport in una lunga intervista dove ha spiegato il suo rapporto con il tecnico, il ritorno di Ibra e gli obiettivi ...Il portoghese si è raccontato a Sky Sport in una lunga intervista dove ha spiegato il suo rapporto con il tecnico, il ritorno di Ibra e gli obiettivi ...