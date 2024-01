Milan | Leao | 'Mio livello mondiale | Ibra ci farà vincere l'Europa League I tifosi? Pressione positiva'

La prestazione di Rafael Leao , in Milan -Sassuolo, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli, non ha senz'altro convinto. Il portoghese,... (calciomercato)

Le colpe di Leao, il debutto di Zeroli e le ultime sul mercato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai fischi nei confronti di Rafael Leao in Milan-Sassuolo (pianetamilan)

I tifosi delavevano Baresi, Maldini, Donnarumma, Tonali, adesso hanno la maglia numero 10 dicome punto di riferimento. Ami ilcome la gente ama te 'Quando sono arrivato qua ...Una rimonta dele soci a - 9 dalla squadra allenata da Simone Inzaghi) Siamo alla fantascienza: la seconda stella rossonera passa dall'ottimismo di Snai a 15 sino al pessimismo di ...Ha risposto ai fischi post Milan - Sassuolo pubblicando un video su Instagram: “Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando”. Rafael Leao sta passando un periodo piuttosto cupo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...