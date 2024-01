Milan | Leao | “Il rispetto dei miei compagni mi motiva a fare la differenza”

"Vogliamo vincere l'Europa League. Ibra l'ha vinta, ci trasmetterà l'esperienza per poterla vincere . Il Milan non l'ha mai conquistata. Con tutti i ... (247.libero)

Quindi se, a detta di tutti, è il miglior giocatore del, o migliora, oppure gli altri devono cambiare squadra. Il Centro di allenamento è Milanello, non la casa di qualche amico per ...Eccola la risposta diai fischi di San Siro. Il 2023 si è chiuso col Meazza impietoso nei confronti del portoghese: una bordata di disapprovazione quando Pioli l'ha sostituito. L'attaccante però ...Il fuoriclasse portoghese, intervistato da Sky Sport, fissa anche gli obiettivi per il 2024: "Vogliamo vincere l'Europa League, Ibra ci aiuterà" ...Rafa Leao si è raccontato a Sky, toccando diversi temi, concentrandosi sul suo percorso di crescita da quando è arrivato al Milan. "Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambi ...