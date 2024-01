Milan | Giroud campione dell'anno nella sua Savoia | 'Non avrei mai immaginato questa carriera'

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro , nel campionato di Serie A, da ben otto ... (sportface)

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro , nel campionato di Serie A, da ben otto ... (sportface)

ha postato su Instagram un'immagine che celebra la forza del gruppo di Pioli: ' Vittoria importante, continuiamo così! Insieme ', si legge.... esultanza gol Rafael Leao Rafael Leao sta passando un periodo piuttosto cupo al. L'esterno ... Ma i due pilastri dell'attacco di Pioli, Leao e, al momento latitano. Al termine della sua ...Il Milan ha condotto una campagna da 130 milioni in estate, criticata e messa in dubbio ancora oggi. Ma un colpo è indubbiamente riuscito.Oltre ad essere in emergenza per i continui infortuni, Stefano Pioli necessiterebbe di una nuova punta. Chi riveste attualmente quel ruolo è Olivier Giroud, uno dei migliori attaccanti dell’ultima ...