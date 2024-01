Milan-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i rossoneri il trofeo è diventato un obiettivo prioritario dopo l’eliminazione dalla Champions League, mentre i sardi proveranno a ben figurare avendo la salvezza nei loro pensieri.si giocherà martedì 2 gennaio 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci da un periodo altalenante, visto che nelle ultime cinque partite hanno ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Nonostante ciò, la squadra di Pioli è al terzo posto con 36 punti, anche se la vetta dista 9 punti. Sembra difficile lottare per il titolo, per cui si proverà a conquistare il trofeo I sardi si sono risollevati da un periodo molto complicato lasciando l’ultimo posto in classifica. Adesso la squadra di ...

... non fosse, però, che Leonardo Pavoletti (spesso e volentieri salvatore delin tutto il ... A San Siro,e Sassuolo sono state viste camminare: ma guai a pensare ad una sosta sul modello ...Con lo stesso risultato ilsupera in casa il Sassuolo (gol di Pulisic) e mantiene così il ... Nella parte bassa della classifica, inutile pareggio fra Empoli e: la sfida salvezza finisce ...Lo specialista dei calci piazzati del Cagliari fa bene tutto prima di sbagliare quello che non doveva sbagliare. In una Serie A in continua evoluzione, dove basta qualche partita buona per recuperare ...Milan Cagliari, attacco rivoluzionato: fuori due big del tridente per la prima partita del nuovo anno. Gli aggiornamenti Manca sempre... Giuliani sicura: «Obiettivo terzo posto!». Poi provoca sullo ...