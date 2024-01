Milan-Cagliari ottavi Coppa Italia | 02-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Pioli con Simic | Jimenez | Romero e Traorè

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia:(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. ...Commenta per primo Il 2024 deldi Stefano Pioli e deldi Claudio Ranieri inizia questa sera, a San Siro, con la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Un trofeo che i rossoneri non conquistano dal ...Ottavi di finale a San Siro da dentro o fuori per i rossoblù, che per una sera si non penseranno al campionato ...Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro ...