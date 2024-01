Migranti | la nave Ocean Viking è in stato di fermo nel porto di Bari

LaOcean Viking della Ong Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Bari dove è arrivata lo scorso 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona Sar (Search and rescue)...LaOcean Viking della Ong Sos Mediterranee, resta in stato di fermo nel porto di Bari dove è arrivata lo scorso 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona Sar libica. A ...La nave di Sos Mediterranée è stata sottoposta a sequestro amministrativo per aver deviato dal suo tragitto verso il porto sicuro del capoluogo pugliese per soccorrere alcuni migranti: è già la second ...La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Bari dove è arrivata lo scorso 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona ...