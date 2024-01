Meteo Roma del 01-01-2024 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 gennaio 2024)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità con neve sulle Alpi occidentali oltre 700 1000 m nebbia nubi basse in pianura padana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nubi locali piovaschi in Liguria tra una serata la stabilità momento colore esce temporali tra Liguria ed Emiliagna e neve sulle Alpi occidentali al centro al mattino piogge sparse sulla Toscana asciutto altrove con nuvolosità schiarite al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in aumento tra la serata era no tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi sul versante tirrenico neve in Appennino oltre 1500 metri al sud Al mattino te per lo più stabile ma con molti addensamenti bassi locali più vicini al pomeriggio ampie schiarite sulle regioni adriatiche e Ioniche perlopiù ...