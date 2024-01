Meteo Epifania – Anticiclone porta via

Complice anche ile le temperature miti, il Capodanno di Rimini ha registrato un afflusso da ... Abbiamo davanti ancora alcuni giorni di eventi, con la sorpresa quest'anno di una......anno parte con un certo carico di 'dinamismo' dal punto di vista delcon una perturbazione in arrivo sull'Italia per l'ultimo scampolo delle feste, ossia nei giorni a cavallo dell'. ...Il nuovo anno parte con un certo carico di "dinamismo" dal punto di vista del meteo con una perturbazione in arrivo sull'Italia per ...Il nuovo anno sembra voler portare con sé un cambiamento significativo nelle condizioni meteo, con scenari più vivaci e tipicamente invernali che non si vedevano da diversi anni. Dopo un inizio di dic ...