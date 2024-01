Mercato Milan | slitta ancora il ritorno di Gabbia | ecco il motivo

... in vista dell'ottavo di Coppa Italia di domani (ore 21) al Meazza col. L'aveva già ...Sulemana e Alessandro Deiola e in attacco potrebbe avere un'ultima prova d'appello (anche in ottica): ...Arriverà, se non in questa sessione di, in quella successiva. La firma sul rinnovo non ci ..., da Maignan a Theo Hernandez: ecco i big a rischio cessionePer il, come per qualsiasi ...In queste ore in casa Milan si sta sbloccando una situazione legata al giocatore, con la firma che ormai sembra imminente ...Non c'è solo Gabbia per gennaio. Infatti il Milan ha bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo tramite il calciomercato ...