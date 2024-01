Meraviglie d’Africa – Namibia | Alberto Angela inaugura il 2024 di Raiuno

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Fino al 2023 il primo giorno dell’anno nuovo suera affidato a Roberto Bolle ed al suo Balla con Me. Per il, c’è una novità: al posto del ballerino c’è infatti, che propone questa sera, 1° gennaio, alle 21:25, una puntata speciale di, ovvero. Il programma che in questi anni ha esplorato differenti luoghi italiani ed europei, per la prima volta cambia continenti e si sposta in Africa, per una puntata speciale che, sempre nello stile di, intratterrà il pubblico con immagini e notizie suggestive.va infatti alla scoperta di uno degli ultimi luoghi nei quali è ancora possibile vedere l’Africa più autentica, un paese dai ...