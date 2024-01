Medjugorje | un fatto nuovo scuote tutta la parrocchia

... Fazzolari che, in piena apparizione mariana in stilead Atreju, ha visto l'Ucraina vincere trionfalmente sulla Russia", scrive Orsini su IlQuotidiano . "Praticamente non c'è punto ..."Si mira " aggiunge Del Gaudio " a fare diun luogo dove si vive una sana mariologia ... Ilche una presunta mariofonia sia in contrasto con la rivelazione pubblica cioè il Vangelo, ...Il fatto è accaduto il giorno 31 dicembre, durante l'apparizione quotidiana alla veggente Marija è successo qualcosa di inaspettato.Una storia d’infedeltà e tradimenti da parte di un marito, che si sono ripetuti nel tempo, poi accade qualcosa di sconvolgente a Medjugorje.