Mbappé libero di decidere il proprio futuro | Psg ottimista per il rinnovo | ma il Real Madrid osserva

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Scattato il 2024, Kylianè ufficialmente liberi di impegnarsi con una squadra diversa dal Psg per la prossima stagione. Il giocatore francese è legato al club di Parigi sino al 30 giugno, ma secondo quanto riportato dall’Equipe, la società èche il fuoriclasse possa rinnovare. Anche Marca riporta la notizia, aggiungendo che ilpotrebbe contattarein settimana per chiarire le volontà dell’attaccante. Nel caso quest’ultimo si rivelasse collaborativo e volenteroso di cambiare aria, gli spagnoli offrirebbero le stesse condizioni, ovvero 26 milioni di euro netti all’anni e un bonus alla firma di 130 milioni. SportFace.

, secondo le regole del calciomercato, da oggi èdi accordarsi con una squadra per la stagione. Il club parigino, come ha spiegato nei giorni scorsi il quotidiano sportivo francese 'L'...Commenta per primo Kyliansarà ufficialmentedi firmare con altre società tra pochi giorni , ma la società parigina è fiduciosa nel rinnovo dell'attaccante. A Parigi si respira un cauto ottimismo, mentre dalla ...