Mbappé | da oggi può firmare col Real | ricordate cosa disse di Ancelotti?

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Kylianappartiene al folto elenco di calciatori che dapotranno già accordarsi per altri club essendo a scadenza di contratto. Non è un mistero che il sogno del giocatore francese sia ...

Nella giornata odierna Kylian Mbappé non si è allenato con la Nazionale della Francia . Ecco le sue condizioni in vista del Milan (pianetamilan)

Mbappé segna tre gol ma Luis Enrique : «Non sono contento di lui oggi ». Mbappé segna tre gol a al Reims e porta il Psg in testa alla classifica – ... (ilnapolista)

E davanti Leao a sinistra, Vinicius a destra ecentravanti". Pallone e musica sono le sue ... Quando sono arrivato al Milan nessuno parlava di me,sono un idolo e per questo ringrazio i ...Kylianappartiene al folto elenco di calciatori che dapotranno già accordarsi per altri club essendo a scadenza di contratto. Non è un mistero che il sogno del giocatore francese sia quello di ...