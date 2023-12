Mattarella | “Per stop alla guerra non basta invocare pace” – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Volere lanon è neutralità; o, peggio, indifferenza, rispetto a ciò che accade: sarebbe ingiusto, e anche piuttosto spregevole”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, nel tradizionale discorso di fine anno si sofferma sul tema dellain un periodo in cui il mondo è scosso in particolare da due guerre: il conflitto tra Ucraina e Russia e quello in corso in Medio Oriente dopo l’attacco di Hamas contro Israele. “Lanon nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Così diffuse. Sempre più letali. Fonte di enormi guadagni. Nasce da quel che c’è nell’animo degli uomini. Dmentalità che si coltiva. Dagli atteggiamenti di violenza, di sopraffazione, che si manifestano. È indispensabile fare spazio ...