Mattarella | Meloni | “Grazie a nome mio e del governo per il discorso di grande profondità e visione” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nel suodi fine anno agli italiani il presidentetocca temi profondi ed esprime concetti alti che arrivano al cuore e alla mente di tutti. L’inquilino del Quirinale parla di guerra ed invoca la pace, ma nei fatti, e non solo affidata a sterili invocazioni diplomatiche. Parla di donne e di una recrudescenza di violenza che la scia di sangue dei femminicidi testimonia sempre più frequentemente, ma non ricorre alla parola “patriarcato” e sorvola sulle polemiche abusate delle sinistra a riguardo. Cita la Carta Costituzionale, ne richiama i valori fondanti della Repubblica, ma non sostiene che sia intoccabile. Menziona le parole “Patria” e “Orgoglio negli italiani”, Insomma, il presidente in carica al suo secondo mandato, si mostra super partes: e incassa l’apprezzamento del, con il premier Giorgia ...