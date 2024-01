Mattarella “La forza della Repubblica è la sua unità”

... ha scritto il vicepremier e leader diItalia Antonio Tajani sui social dopo il discorso di fine anno di Sergio. Loading... Conte, non rassegnarsi a guerra, odio e ingiustizie "Il ...ha anche parlato della violenza, soprattutto quella contro le donne. Si è rivolto anche ai giovani, che sono il futuro dell'Italia e ha anche ricordato come ladella Repubblica sia ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi ...