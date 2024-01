Mattarella | il messaggio di fine anno fa il boom di ascolti | quasi 11 milioni di spettatori

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Roma, 1? dicembre 2023 – Sono stati 10647 mila 140 gliche ieri sera hassistito in tv aldidel Presidente della Repubblica, Sergio, in linea con lo scorso, quando erano stati 10643 mila 452. In calo però lo share, passato dal 67,25 per cento al 65,13. Rimane quindi il record diper undidie in generale di un Capo dello Stato registrato nel 2020, quando con 15272 mila 170risultò il più visto dal 1986,in cui sono iniziate le rilevazioni dell’Auditel. Cifra superiore ...