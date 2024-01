Mattarella e la solidarietà come orizzonte identitario degli italiani

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 gennaio 2024) I messaggi di fine anno del Capo dello Stato sono qualcosa di più di una esternazione occasionale che il Presidente può fare oppure no in base a valutazioni dettate dalla particolare contingenza. Si tratta, invece, di gesti che appartengono ad una consuetudine di valore costituzionale, peraltro osservata dalla stragrande maggioranza dei capi di Stato in tutti i continenti, che si iscrivono nel particolarissimo rapporto dialogico del Presidente con il popolo sovrano. Così stringente è questa consuetudine- inaugurata da Einaudi- che quando il Presidente Cossiga nella sua ultima stagione al Quirinale (quella delle picconate contro la politica) decise di non pronunciare il suo discorso di Capodanno, non mancò di presentarsi davanti alle telecamere per scusarsi di non procedere al messaggio del 31 dicembre 1991. Lo fece dichiarando di non aver voluto interrompere la consuetudine. In realtà ...