Mattarella | Chiara Ferragni e Gucci | il quiz della Zuppa di Porro – 2

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ogni giorno Nicolacucina lasulle notizie del giorno. Noi siamo sempre presenti. E tu? Sei stato attento? Ecco ilsettimanale, basato su quello che viene detto e raccontato nelladi, fatto apposta per chi non si prende troppo sul serio. Che tipo di “commensale” sei? Hai seguito le dirette? Le hai riascoltate? Hai una mezza idea di cosa voglia dire “Afuera” oppure “Augh“, e del perché il prezzoricottina sia salito così tanto? Gioca con noi. E condividi il risultato con i tuoi amici su tutti i social. Ildi– 2 Comincia ilDomanda La tua risposta: Risposta corretta: Avanti ...

"Care concittadine e concittadini". L'albero di Natale illuminato sullo sfondo. Parla in piedi per sedici minuti dall'uscio della sala Tofanelli del ... (ilfoglio)

Grazie Presidente' lo scrive su XColosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia.Grazie Presidente". Lo scrive su XColosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia.Volenti o nolenti, tutti lo abbiamo guardato: l'Anno che verrà, il concertone di Capodanno in diretta su Raiuno, è un must del 31 dicembre. Tra un brindisi e un panettone i ...Il discorso di fine anno di Mattarella: indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Sulle violenze di genere: l'amore non è egoismo.