Mattarella ai giovani | ' L' amore non è possesso' Il discorso del presidente è una lezione di umanità

C'è la persona al centro del discorso di fine anno del presidente Sergio. La persona con la sua dignità. ...Rispetto allo scenario in cui ci muoviamo, isi sentono fuori posto. Disorientati, se non estranei a un mondo che non possono comprendere; e di cui non condividono andamento e comportamenti. ...La premier Giorgia Meloni ha avuto un "cordiale colloquio telefonico" con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ...Sulle parole del Presidente le riflessioni di due educatori sullo sfondo delle tragedie delle relazioni che hanno segnato la comunità, non solo in Veneto ...