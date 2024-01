Marvel' s What If? 2 | la recensione | multiversi alternativi animati | forse era meglio la prima?

'sIf... aveva fatto molto parlare di sé nel 2021 quando approdò su Disney+ poiché, dati gli alti e bassi della Fase 4 delCinematic Universe , permetteva grazie alle sue due ...Il penultimo episodio diIf 2 ha portato la narrazione del multiversoa raccontare una storia ambientata nel 1602. L'episodio, non è altro che un sentito omaggio a uno straordinario lavoro creato da uno dei ...I titoli di grande qualità pubblicati sono stati tantissimi, dal recente vincitore del Game of the Year Baldur’s Gate 3 ad Alan Wake 2, da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Marvel’s ...Known for independent films like The Last Black Man in San Francisco and Magazine Dreams as well as for playing Kang the Conqueror in Marvel's Ant-Man and the Wasp: Quantumania film and its Disney+ ...