Marito taccagno vuole essere seppellito con la sua fortuna – la vendetta intelligente della vedova è geniale

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Puòpiuttosto fastidioso avere un partner avaro. Naturalmente le persone sono libere di spendere i loro soldi come vogliono, ma le cose sono un po’ diverse quando si ha una relazione. In questa situazione, bisogna scendere a compromessi e adattarsi l’uno all’altro. Questa è una di queste storie! Non so se questa storia sia vera o meno. Potrebbecompletamente inventata, ma io l’ho trovata esilarante e non posso che ammirare l’intelligenza. Mi sono imbattuta in questa storia poco fa e dovevo condividerla con voi, perché la battuta finale è assolutamente. Come dice un proverbio, la gioia condivisa è doppia! C’era unche aveva lavorato tutta la vita e aveva risparmiato tutti i suoi soldi. Era un vero e proprio ...