Mar Rosso | almeno 10 Houthi uccisi in un raid della Marina Usa | Gb valuta intervento aereo contro i ribelli | L' Iran schiera un

Molti (tra cui l'Italia) si stanno smarcando dall'operazione a comando americano che deve proteggere la navigazione in un'area cruciale per il ... (huffingtonpost)

Leggi Anche Yemen, gli Usa: missile houthi colpisce petroliera norvegese Leggi Anche, Houthi filo - iraniani attaccano nave da guerra Usa e mercantili Gb: ipotesi raid aerei La Gran Bretagna sta valutando l'ipotesi di raid aerei per colpire i ribelli Houthi dopo l'intervento ..., cosa c'è da sapere sulla crisi che mette a rischio il commercio mondiale L'Iran ha inviato una nave nelSi continua a guardare con attenzione anche alle conseguenze regionali del ...Una quarta barca è riuscita a fuggire, riporta la Bbc. Gli assalti dei ribelli yemeniti sostenuti dalle forze filo-iraniane Da novembre le forze Houthi hanno attaccato le navi nel Mar Rosso più di 100 ...Israele continuerà a combattere a Gaza per tutto il 2024, e per questo sarà necessario un cambiamento operativo. Il piano prevede una prima smobilitazione dal nord della Striscia per far rifiatare le ...