Manovra 2024 | tutti i bonus previsti | da quello per la maturità passando per i trasporti fino a quello psicologo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ilintroduce una serie di nuovie conferma molti altri, con alcune modifiche. Le iniziative riguardano principalmente le famiglie in difficoltà, quelle con figli, e agevolazioni per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. L'articolo .

Roma, 30 dicembre 2023 – Via libera della Camera alla legge di bilancio.La seconda Manovra del governo Meloni è legge con 200 sì, 112 no e tre ... (ilfaroonline)

(Adnkronos) – La Camera ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2024 , in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in ... ()

Il bilancio di previsione per l'anno, tra i vari punti, prevede anche che la riscossione di tasse sulle quali l'amministrazione ha margini di, come la Tari e l'Imu, continuerà ad ...Uno scatto insieme, sorridenti, e un messaggio asciutto: "Buon, amici". Matteo Salvini riappare sui social e come aveva già fatto per Natale si mostra insieme ...con la Lega al governo, ...La persona che guidava la macchina era presente sul posto: tutto farebbe pensare ad una manovra sbagliata. Le indagini sono in corso.Bonus 2024. Dalle mamme lavoratrici ai mobili, dalla Carta solidale per la spesa all'ex bonus Renzi. Con la Manovra approvata, ecco quali sono incentivi, contributi e benefici che saranno ...