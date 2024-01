Mamma Rai compie 70 anni | il primo annuncio di Fulvia Colombo il 3 gennaio 1954

(Di lunedì 1 gennaio 2024) «La Rai, Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive». Con queste parole la mattina del 3alle ore 11 , la prima annunciatrice Raidiede il via alle trasmissioni televisive regolari del Programma Nazionale, e poi snocciolando tutto il palinsesto della giornata di quella che sarebbe diventata la rete «ammiraglia», Rai Uno....

Uno youtuber ha pubblicato sul suo canale un fan trailer di Mamma ho perso l’aereo 3, in cui si vedono un ormai adulto Kevin McCallister che decide ... (cinemaserietv)

«Se non ti sposi farai la fine di Saman Abbas». Aiza (nome di fantasia) ha deciso di lasciare Novellara dopo quella frase pronunciata dal padre che ... (open.online)

La performance di Romina Power a L'Anno che verrà, il concertone diUno dalla piazza di Crotone per salutare il Capodanno 2024 ha deluso parecchi fan della cantante. RominaPower,chioccia ...... Umberto Scipione Produzione: Italian International Film - Gruppo Lucisano conCinema SINOSSI: ...Lina (Anna Galiena) e i fratelli Renzo (Dino Abbrescia) e Isabella (Cristiana Capotondi) hanno ...«La Rai, Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive». Con queste parole la mattina del 3 gennaio 1954 alle ore ...Volenti o nolenti, tutti lo abbiamo guardato: l'Anno che verrà, il concertone di Capodanno in diretta su Raiuno, è un must del 31 dicembre. Tra un brindisi e un panettone i ...