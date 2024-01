Makari | in Sicilia c’è anche legalità | “tanticchia | ma ci stavi”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Da Rai Fiction ci dicono che per vedere la nuova serie (la terza di quattro episodi sempre in prima serata su Rai Uno) di Màkari siamo agli sgoccioli (“Prossimamente”): ma per gli amanti delle avventure dei suoi protagonisti, lo scrittore-detective Saverio Lamanna (Claudio Gioè), il suo fido scudiero Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e la sua “fidanzata” – la cameriera-storica dell’arte – Suleima (Ester Pantano), consigliamo di leggere soprattutto i gialli di Gaetano Savatteri. Lo scrittore 59enne ha creato questo personaggio che nei suoi libri ha quarant’anni appena ed è un giornalista deluso che, dopo essere stato licenziato da un Sottosegretario agli Interni privo di opinioni e di fantasia, si ritira a vivere nella sua casa al mare a: questo borgo marittimo che esiste davvero, ed è un piccolo coacervo di poche case a qualche chilometro da San Vito Lo ...