L' ultimo anno forse di Andy Murray

Nella notte di Capodanno il capo della Polizia Vittorio Pisani ha voluto manifestare la sua riconoscenza ai poliziotti in servizio l'dell'impegnati per garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Il prefetto Pisani lo ha fatto collegandosi via radio e in video dalla sala ...Di solito se non sono in concerto, l'giorno dell'lo passo qui con il mio compagno. Non è un giorno speciale è solo un giorno eccessivo. La mattina dell'uno mi piace andare a camminare ...Scopri la storia di come il primo gennaio è diventato il simbolo del nuovo anno, da Giulio Cesare al calendario gregoriano, fino a oggi ...Dopo il terribile incidente con lo spazzaneve Jeremy Renner è tornato in ospedale per ringraziare tutto lo staff medico.La star Marvel, 52 anni, ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti di ...