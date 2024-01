L’ottimismo prudente di Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno | l’Italia ha ancora carte da giocare

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il 2024 è stato salutato come sempre un po’ dovunque con botti e luminarie, non solo quelli tradizionali, ma anche quelli non specifici provenienti dai fronti di guerra. La notte scorsa, al rumore dell’esplosione di bombe proveniente dall’ Ucraina, se ne sono aggiunti altri, quelli provenienti da Israele, che l’scorso, di questi tempi, non c’erano. Quindi l’nuovo non è stato accolto con il presagio che sarà problematico, bensì con la certezza che sarà animato da problemi vecchi e nuovi a iosa. Nell’attesa che il mondo smaltisca gli effetti travisanti dei vari rituali che si praticano per l’ occasione dello scambio di consegne tra l’vecchio e quello nuovo, si può provare a individuare come interpretano quel passaggio del testimone quanti sono deputati allo scopo. Quello che ne contiene buona parte ...