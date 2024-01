Lookman decide | Carnesecchi salva | ora Sassuolo e Roma

Tchaouana eTOP 8 : due diagonali di una valore pesante pesante per Salernitana e Atalanta. ... Rabiot TOP 8 : lalui di giustezza alla fine della solita partita da "cavallo pazzo". Kvara ...Tchaouana eTOP 8 : due diagonali di una valore pesante pesante per Salernitana e Atalanta. ... Rabiot TOP 8 : lalui di giustezza alla fine della solita partita da "cavallo pazzo". Kvara ...Più o meno meritati teniamoci ben stretti i tre punti conquistati contro il Lecce sabato 30 dicembre. A goderne è, di sicuro, la classifica che vede i nerazzurri ritornati appena alle spalle della ...Le pagelle dei giocatori dell'Atalanta per la vittoria 1-0 con il Lecce che riporta la squadra davanti a Roma e Napoli nella zona europea ...