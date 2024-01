Lo sputazzo di Mathieu Van der Poel

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La corsa era in programma in Olanda, a Hulst, proprio a casa diVan der. Era una prova di Coppa del Mondo, davanti a 22mila spettatori e su un tracciato parecchio tortuoso (salite al 20%). A un bel punto un gruppo di tifosi ha iniziato a insultare VdP e così, all'ultimo giro, il 5 volte campione del mondo ha risposto con uno sputo. «Ne avevo abbastanza, hanno iniziato durante il riscaldamento. Sono insulti che non appartengono allo sport. In ogni caso mi sono pentito subito». E buon anno.