Lo Sport nel 2024 | dagli Europei di Calcio alle Olimpiadi | tutti gli eventi in calendario

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ilsarà un anno di grandiivi. Il principale e più atteso sono certamente i Giochi Olimpici di Parigi, che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte leestive. Per ilc’è l’Europeo in Germania con l’Italia di Sptti chiamata a difendere in titolo, ma anche la Coppa d’Asia, d’Africa e d’America. Formula 1 e MotoGp propongono un ricco, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i moltiche avranno come focus Parigi, l’atletica leggera prevede anche glia Roma e il nuoto i Mondiali in Qatar. Fitto come sempre ildi tennis e ciclismo. Gennaio – 1 gennaio: Sci alpino – Garmisch-Partenkirchen (Germania) riparte ...