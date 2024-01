«Lo sguardo di Dio | negli occhi di Gesù | è di pace»

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) 1° GENNAIO. Nel primo giorno dell’anno, in cui si celebra la 57esima Giornata della, il vescovo Francesco ha presieduto la celebrazione eucaristica in Cattedrale sottolineando nell’omelia il valore dellacome dono di Dio e come necessario impegno degli uomini.