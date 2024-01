LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | si infiamma la sfida tra Wellinger | Kobayashi e Kraft

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53: Le eventuali sorprese potrebbero essere rappresentate dal norvegese Marius Lindvik, che è piaciuto non poco nella prima tappa e dallo sloveno Timi Zajc che ha piazzato un secondo salto da urlo venerdì sera o dall’altro sloveno, Anze Lanisek che ieri ha vinto la qualificazione e che può affrontare la gara senza tensioni visto che è lontanissimo nella generale dai primi. 13.51: Già fuori causa il trionfatore dello scorso anno, il norvegese Halvor Egner Granerud, eliminato a Oberstdorf nel KO System, dall’azzurro Breesadola, resta probabilmente il solo Ryoyua poter insidiareper la vittoria della Tournèe. Il giapponese è apparso in ottima condizione e gradisce il contesto di, per cui potrebbe imprimere ...