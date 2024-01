LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | si accende la sfida tra Wellinger | Kobayashi e Kraft

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni di Garmisch-Partenkirchen , seconda tappa ... (oasport)

LIVE Tournée 4 Trampolini - Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA : tutti gli azzurri superano le qualificazioni. Entra nel vivo la gara con i big

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Tschofenig si porta in dodicesima posizione con 125.7 punti. 14.38 Terza posizione provvisoria per ... (oasport)