LIVE Tour de Ski 2024 | 20 km Dobbiaco in DIRETTA | Valnes e Amundsen tentano la fuga | gli azzurri vogliono risalire

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.49: In campo maschile si preannuncia una possibile battaglia a due trache hanno un vantaggio considerevole su chi insegue e sono due specialisti della tecncina libera e potrebbero fare leva sul vantaggio per aumentarlo in corso d’opera. Alle loro spalle può francamente accadere di tutto con atleti in grado di rimontare da dietro e qualcuno dei battistrada che potrebbe non trovarsi a proprio agio con la tecnica libera. 9.46: Le due 10 km vinte dai finlandesi Niskanen e Hyvarinen, come previsto, hanno sparigliato le carte in classifica, anche se sia in campo maschile che in quello femminile la situazione è piuttosto fluida. I due leader della generale sono Jessie Diggins in campo femminile ed Erictra gli uomini, due atleti che hanno ...