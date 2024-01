LIVE Tour de Ski 2024 | 20 km Dobbiaco in DIRETTA | tutte a caccia di Diggins | Pellegrino resta nella 10 tra gli uomini!

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27: L’obiettivo delle azzurre, in particolare Caterina Ganz, buona protagonista della prima parte della Coppa ma deludente ieri, fuori dalle prime 30, è centrare la zona punti. Al via anche, a meno di rinunce dell’ultima ora, Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Martina Di Centa, ierial di sotto delle aspettative e oggi chiamate ad un pronto riscatto. Non partono De Martin Pinter e Laurent, che hanno lasciato ilcome da programma 12.25: Questa la generale prima della gara odierna:, a 7? Carl, a 11? Svahn, a 19? Sundling, a 28? Niskanen, a 35? Brennan, a 38? Ribom, a 58? Hennig. 12.23: Alcune delle atlete più vicine ain classifica (Niskanen, Hennig, Carl, Brennan su) sono ...