LIVE Tour de Ski 2024 | 20 km Dobbiaco in DIRETTA | Pellegrino ancora nella top10 tra gli uomini! Trionfo per Amundsen e Diggins

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29: Carl seconda a 46?, Svahn terza a 48? davanti a Sundling, poi nel giro di un paio di secondi Slind, Weng, Karlsson, Niskanen, Ribom a 55?, Parmakoski a 1’18” 13.28: Ildi Jessie, lepre dal primo all’ultimo km di questa esaltante 20 km! 13.27.vicina al traguardo 13.26: Svahn ripresa dal gruppo di Karlsson, si stacca leggermente Ribom e dunque restano in sei all’inseguimento di Carl per il secondo posto 13.24: Al km 19.6:davanti, a 49? Carl, a 54? Svahn, a 1’01” Sundling, Ribom, Karlsson, Weng, Slind, Niskanen, a 1’15” Parmakoski, a 2’01” Brennan, Andersson, Eiduka, Faehndrich, Stadlober, a 2’07” Hennig 13.22: Al km 19davanti, cambia la situazione dietro: a 54? Carl, a 56? Svahn, ...