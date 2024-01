LIVE Tour de Ski 2024 | 20 km Dobbiaco in DIRETTA | agli azzurri serve una reazione d’orgoglio Si parte alle 10 00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Vuorela in testa al km 5 15-20: Perde qualcosa Barp a metà gara, è quarto, Anger secondo, l’azzurro ... (oasport)

LIVE Tour de Ski - 10 km Dobbiaco 2023 in DIRETTA : norvegesi favoriti - azzurri per la sorpresa. Trionfa Niskanen tra le donne

14.57: Attesa per Francesco De Fabiani che in tecnica classica può sempre dire la sua, al via una squadra ... (oasport)