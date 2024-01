Li distruggeremo Pace alle nostre condizioni Lo scontro tra Putin e Zelensky

(Di lunedì 1 gennaio 2024) I due presidenti hanno inauguarato il 2024 parlando del conflitto. Il leader ucraino ha promesso la devastazione dei russi, mentreha dichiarato di non voler combattere per sempre, ma di non poter rinunciaresue posizioni

I due presidenti hanno inauguarato il 2024 parlando del conflitto. Il leader ucraino ha promesso la devastazione dei russi, mentre Putin ha dichiarato di non voler combattere per sempre, ma di non pot ...Le immagini mostrano un missile anticarro colpire e distruggere un camion Il braccio armato di Hamas ha rilasciato un video in cui si vede l’attacco… Leggi ...