Leao lancia il Milan | «Vogliamo l’Europa League E con Ibra…»

Il Milan batte il Paris Saint Germain per 2-1 con i gol di Leao (in rovesciata) e Olivier Giroud. Una grande prestazione dei rossoneri in una serata ... (ilfattoquotidiano)

... Berardi corre palla al piede e cerca Toljan sulla destra, ma Florenzi recupera palla e cambia il fronte d'attacco 55': Maignan con le manilungo per, il portoghese prova a scappare dalle ..." Infine Pioliun messaggio alla squadra: " Io non ho paura. Io vorrei che la squadra ... Pioli racconta del ritorno di Gabbia e fa il punto sue Theo. Il Milan è in piena emergenze e Gabbia ...Il giornalista e telecronista Fabio Caressa lancia l’allarme relativo agli infortuni in Serie A, soffermandosi anche sul Milan Dagli studi di Sky nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha affront ...Ordine: 'Leao unico degno erede di Van Basten. Non merita fischi, ma lasci perdere Instagram' 'Ma questo Leao non merita i fischi'. Il malumore di San Siro al momento del cambio contro il Sassuolo, qu ...