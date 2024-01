Le ultime sulle condizioni di Ted Turner

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nell’ultima sessione di domande e risposte tenuta dalla nota rivista Fighful Select, un fan ha chiesto che fine avesse fatto Ted. Il magnate americano ha incrociato la sua strada col mondo del pro-wrestling circa 35 anni fa, quando acquistò la storica NWA ,rinominandola WCW. Un po’ alla voltariuscì a consolidare la Compagnia e, avvalendosi dell’aiuto di menti geniali e personalità esperte del business, riuscì a presentandosi come valida concorrente della WWF. Dopo una lunga striscia di vittorie contro la rivale però, la WCW finì per navigare in acque tempestose e, ritenuta in perdita dalla Time Warner (colosso nelle mani di) fu venduta nel 2001 all’eterna rivale. “Billionaire Ted” da allora non si è più fatto vedere dai fan di wrestling, e le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte drasticamente. La ...