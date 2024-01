Le migliori liti del 2023

Ma, si sa, anche nellefamiglie ci sono delle'. Tantillo invece, pur 'condannando il gesto', tira fuori una specie di Var: 'Dal video della seduta si evince che il presidente pro ......in Pennsylvania (Usa) ha perfino ipotizzato che fare sesso una o due volte a settimanail ... in alcuni casi il sesso è usato per motivi affettivo - relazionali, ovvero per comporre le, ...La famiglia reale inglese ha messo al bando Monopoly per evitare discussioni. Ma anche in case meno blasonate durante le feste si scatenano le sfide. A ogni personalità il suo gioco di società ...La decisione del giudice di Trani nei confronti di una coppia di Andria. Da mesi si susseguono episodi per i quale è stato necessario, per entrambi, andare al ...