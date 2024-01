Le 5 tendenze fitness per un 2024 all’insegna della salute

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sta per concludersi un anno caratterizzato da avvenimenti, cambiamenti e opportunità senza precedenti e che sempre più avvicinano a una presa di coscienza nei confronti di una quotidianità sana in ogni aspettovita. Il benessere va quindi oltre la semplicefisica, abbracciando l’intricata interazione di fattori sociali, tecnologici e ambientali, in linea con i dati registrati dal Global Wellbeing Institute secondo cui è costante la performance dell’economia del benessere, tanto da aver raggiunto quest’anno la cifra di 5,2 trilioni di euro. Con queste consapevolezze, Aspria Harbour Club, fortesua esperienza e know-how nell’ambito del wellbeing e del, ha individuato 5che guideranno il: Verso un benessere olistico Il futuro del benessere segna ...