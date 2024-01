Lazio | Immobile show a Capodanno | canta e si scatena

I Convocati della Lazio per la sfida contro il Frosinone: Maurizio Sarri non potrà contare su Luis Alberto e Immobile La Lazio scende in campo ... (calcionews24)

Tra loro anche Ciro, scatenato tra musica e balli in compagnia: l'attaccante dellaha acceso la serata, poco prima della mezzanotte, cantando 'O surdato 'nnammurato e scatenando un ...In casasono due le posizioni delicate: quelle di Ciroe Felipe Anderson. Entrambi vicini alla fine del contratto, non più giovanissimi e con il rinnovo ancora lontano. L'attaccante è ...Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in ...Il centrocampista biancoceleste è assente dalla lista dei convocati per la Coppa d'Asia: ad incidere le difficoltà nei primi mesi in Italia ...