Latina | pronto il nuovo progetto per una nuova struttura polifunzionale

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 1 gennaio 2024 – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha disposto lo studio di fattibilità per la realizzazione di unasportiva coperta nel quartiere Q4. La necessità di unimpianto, una tensoin grado di ospitare eventi alla presenza di circa 3.000 persone, si è palesata con urgenza a seguito della recente chiusura del Palabianchini per le note criticitàli rilevate dai tecnici. Su indirizzo dell’assessore Annalisa Muzio, con delega alla Pianificazione urbanistica, la giunta comunale nella seduta di ieri ha dato mandato al dirigente Paolo Cestra di valutare l’idoneità dell’area, individuata nel quartiere Q4, dal punto di vista dei profili urbanistici e fisici della zona e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del ...