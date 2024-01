L' appello del Papa per il rispetto delle donne | Chi le ferisce profana Dio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - "Ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna: di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chiuna sola donnaDio, nato da donna". CosìFrancesco nell'omelia della messa presieduta in San Pietro della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 57esima Giornata Mondiale della Pace. "Il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alleper trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell'odio, e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono", ha proseguito il, "di Maria la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile: per assomigliare maggiormente a lei che, donna, Vergine e Madre, ne rappresenta il modello e la figura perfetta; per fare spazio alle...

Senza contare che spicca l'assenzatermine 'legittima' quando Re Sergio si riferisce alla reazione israeliana. L'al voto Stendiamo poi un velo pietoso sulla frase in onore della protesta ...Ognuno però può fare qualcosa, facendoai valori della Costituzione, rifiutando la cultura ... quelle in corso e quelle annunciate, dall' Ucraina al Medio oriente, da Taiwan alla CoreaNord.Il capo dello Stato si è pertanto unito all'appello di Papa Francesco con un intento eloquente: le nuove potenti tecnologie "siano umanizzate, servano il bene comune e non siano mero strumento di ...Nell'omelia della Messa presieduta in San Pietro nel primo giorno dell'anno, il pontefice ha affermato che "il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire ...