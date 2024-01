L’antropizzazione dei territori montani raccontata attraverso gli scatti di Giorgia Archetti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Altered Dolomia è il titolo del progetto fotografico di un giovane talento,. Questo lavoro è un archivio che documentadei, in particolare quelli delle Dolomiti. Ogni fotografia racconta di quanto il paesaggio dolomitico sia alterato e di quanto l’impatto umano vada oltre la presenza fisica, dal momento che ciò che resta è molto più importante. Le impronte dell’uomo sulle Dolomiti: una storia documentaristica che pone l’occhio su tutte quelle strutture che sono molto affollate in alta stagione, ma rimangono vuote e inutilizzate per il resto dell’anno. photo byIl lavoro ritrae un paesaggio che solitamente viene nascosto, soprattutto per promuovere i luoghi con finalità turistica. Quasi sempre ...