L’allarme delle ex collaboratrici di Donald Trump alla Casa Bianca | «Perché se rieletto è pericoloso» La reazione dell’ex presidente

(Di lunedì 1 gennaio 2024) «Un secondo mandato dipotrebbe decretare la fine della democrazia americana così come la conosciamo». Parole durissime che arrivano da chi ha lavorato per l’exdegli Stati Uniti. Si trattadirettricecomunicazioni della, Alyssa Farah Griffin, l’ex vice addetta stampa della stessa, Sarah Matthews, e l’ex assistente della, Cassidy Hutchinson, che hanno rilasciato una lunga intervista a Abc News. Griffin sostiene chesi sia spinto «troppo oltre a livello storico e incostituzionale nel tentativo di rubare un’elezione democratica e di rimanere al potere». «Non abbiamo bisogno di speculare su come sarebbe un secondo mandato di, ...