La versione del deputato FdI sul colpo partito la notte di Capodanno | parla Pozzolo | «Non ho sparato io»

(Di lunedì 1 gennaio 2024) «Non sono stato io a sparare» dice ildi Fratelli d’Italia, Emanuele, che conferma l’incidente avvenuto ladi San Silvestro a Rosazza, nel Biellese, con la sua pistola. L’arma «da me detenuta regolarmente», spiega il, «ha detto uno dei partecipanti alla festa».però assicura che il«è patito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare». Si infittisce il mistero su che cosa sia successo alla fine della festa dialla Pro Loco della cittadina del Biellese. A rimanere ferito quella sera è stato un 31enne, marito della figlia di un agente che fa parte della scorta di Andrea Delmastro, anche lui di FdI. Il sottosegretario alla giustizia era presente con altri pochi intimi alla festa, ospiti della sorella Francesca ...

La censura britannica colpisce ancora: l'uscita della versione 4K di The Abyss , film di James Cameron, è stata cancellata per via di una scena in ... (movieplayer)

Un'analisi della situazione erapporto tra il tifo organizzatoNapoli ed Aurelio De Laurentiis. I dettagli Secondo il dizionario, con il termine sciopero si ... Ve n'è laa scacchiera e ...Dopo la pubblicazioneprimo teaser da parte di Carl Pei, si prevede che l'azienda possa ... il Nothing Phone (2a) sarà offerto in due configurazioni: unacon 8 GB di RAM e 128 GB di ...La sonda spaziale NASA Juno ha effettuato un nuovo passaggio ravvicinato della luna Io di Giove il 30 dicembre 2023. La navicella ha raggiunto una distanza minima di circa 1500 km riuscendo a catturar ...ISRO, l'agenzia spaziale indiana, ha aperto la stagione dei lanci spaziali per il 2024 mettendo in orbita il satellite per la ricerca scientifica XPoSat (legato alla rilevazione della polarizzazione d ...